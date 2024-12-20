إخلاء سبيل شقيق عصام صاصا من قسم الجيزة في قضية تزوير توكيل

حوادث
أرشيفية
أرشيفية

أخلت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، سبيل "محمد طه طلعت" شقيق مطرب المهرجانات عصام صاصا من قسم شرطة الجيزة عقب انتهاء عملية الإفراج عنه بعدم توقيع الكشف الجنائي عليه وثبوت أنه غير مطلوب في قضايا أخرى.

وتوجه شقيق عصام صاصا إلى منزله بدائرة قسم شرطة الهرم بعد إخلاء سبيله.

القضية تعود إلى اتهام عصام صاصا وشقيقه بتزوير مستند رسمي يتعلق بتوكيل عام، وهي التهمة التي أدت إلى صدور حكم بالسجن بحقهما، إلا أن المحكمة أصدرت قرارًا بإيقاف التنفيذ، مما أعطى الفرصة للنجم الشعبي لاستكمال نشاطه الفني.

وفور صدور حكم المحكمة بإيقاف التنفيذ، تصدر المطرب عصام صاصا التريند المصري على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت عليه التهاني من أصدقائه داخل وخارج الوسط الفني، من بين هؤلاء كان مدير أعماله، وزملاؤه في مجال المهرجانات مثل حمو بيكا وإسماعيل الليثي، وغيرهم من الفنانين الذين عبروا عن سعادتهم بالقرار.

عصام صاصا شكر جمهوره وأصدقائه على دعمهم المتواصل له خلال هذه الفترة الصعبة، مؤكدًا أنه يركز الآن على استكمال مسيرته الفنية، ورغم الأزمة القانونية، أشار إلى أن مثل هذه التحديات تزيده إصرارًا على تحقيق المزيد من النجاحات.

يذكر أن عصام صاصا يُعد من أبرز مطربي المهرجانات، وله قاعدة جماهيرية كبيرة، خاصة بين الشباب، وعلى الرغم من الأزمة القانونية التي واجهها، إلا أن شعبيته لم تتأثر.

 

 

 

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