مصرع شخص واصابة اخر في مشاجرة بالمنزلة في الدقهلية

لقي مسن مصرعه واصيب اخر خلال مشاجرة في قريه حادوس مركز المنزله بمحافظة الدقهلية.





تلقت الاجهزة الامنية في الدقهلية اخطارا من شرطة النجده يفبد بنشوب مشاجرة ونتج عنها مصرع شخص واصابة اخر في قرية حادوث مركز المنزلة .



انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث وتبين مصرع شخص واصابة اخر ونقلهما لـ مستشفي المنزلة

حيث أصيب أحمد علي حسن غانم

60 سنة ووصول المستشفي جثة هامدة ودخلت الحالة إلى المشرحة تحت تصرف النيابه



كما أصيب علي دياب غانم 50 سنة وام عمل أشعة مقطعية ع المخ ويوجد نزيف وتهتك ف الجمجمة وجاري التعامل مع الحالة.



تم نقل الجثة والمصاب لمستشفي المنزله العام وتحرر عن ذلك المحضر الازم للعرض علي النيابة العامة.