محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف لافتتاح مسجد "البحر الصغير "بقرية البجلات مركز منية النصر

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محافظ الدقهلية ووزير
محافظ الدقهلية ووزير الأوقاف


استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، صباح اليوم بديوان عام المحافظة،بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ،واللواء محمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام للمحافظة،والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ،والنائب السيد سمير عضو اللجنة العامة بمجلس النواب،والدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف،لافتتاح مسجد "البحر الصغير" بقرية البجلات مركز منية النصر.

ورحب محافظ الدقهلية بوزير الأوقاف والمرافقين له معربا عن تقديره لزيارته محافظة الدقهلية،وأكد أن وزير الأوقاف واحد من رجال الدين الإسلامي المشهود لهم بالعلم والمعرفة والثقافة وله بصمة واضحة في تفسير علوم الدين الصحيح ونشر المنهج الوسطي،كما له جهود كبيرة فى مواجهة الفكر المتطرف، وأشاد بدور أئمة المساجد في نشر الوعى وتعاليم الدين الصحيح خاصة بين الشباب، ودحر الأفكار المتطرفة بإتباع كتاب الله عز وجل وسنته النبوية الشريفة.

وثمن "مرزوق "جهود وزير الأوقاف والدور الملموس للوزارة في بناء وتطوير المساجد، ومشيدا بالجهود المتميزة من المجتمع المدني بالدقهلية الذى يضرب أروع الأمثلة فى المشاركة المجتمعية وعلى رأسها بناء المساجد، مؤكدا أن أبناء الدقهلية يتسابقون في عمل الخير والمشاركة في المشروعات الخدمية ومبادرتهم للتبرع في مختلف المجالات.

ومن جهته أعرب وزير الأوقاف عن شكره وتقديره لمحافظ الدقهلية على دعوته الكريمة وكلماته الطيبة التى يفتخر بها واستقباله الطيب على أرض العلم والعلماء،مشيرا إلى إنه يتابع جهود محافظ الدقهلية الملموسة فى خدمة المجتمع ومحاربة الفساد والسعي نحو توفير الخدمات للمواطنين في مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأكد وزير الأوقاف،أن الله عز وجل هو الذى يسخرنا جميعًا لخدمة المجتمع، معربا عن سعادته لوجوده بين أهل محافظة الدقهلية الكرام متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق، كما أكد أن وزارة الأوقاف على استعداد كامل لتقديم أوجه التعاون والدعم للمحافظة، لخدمة شعبها الطيب المبارك فى كافة المجالات.

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