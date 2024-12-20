أحمد بلال: معظم لاعبي الزمالك لا تصلح للعب في الفريق
أكد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أن ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لا يعتمد عليه في مباراة كاملة.
أحمد بلال: معظم لاعبي الزمالك لا تصلح للعب في الفريق
وقال بلال في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" الزملك كان بطئ في مباراة سيراميكا كليوباترا، بسبب اعتماد جروس على دونجا في وسط الملعب".
وتابع:" ميشالاك لاعب متطور، وساهم في تسجيل الزمالك هدف أمام المصري، وفي مباراة سيراميكا كليوباترا، ولكنه لا يصلح للعب في الأهلي".
وأكمل:" ناصر منسي بديل جيد، ولكن لا يعتمد عليه طوال 90 دقيقة، ويجب على سيف الجزيري حسم أمره، وعليه التركيز في الملعب وليس الإمور المادية ومستحقاته".
وشدد: "معظم اللاعبين المتواجدين في صفوف نادي الزمالك، لا تصلح للعب في الفريق، ومن الأفضل كان ضم 4 لاعبين مميزين أفضل من ضم 10 صفقات لا تفيد الفريق".