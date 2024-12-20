أكد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أن ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لا يعتمد عليه في مباراة كاملة.

أحمد بلال: معظم لاعبي الزمالك لا تصلح للعب في الفريق

وقال بلال في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" الزملك كان بطئ في مباراة سيراميكا كليوباترا، بسبب اعتماد جروس على دونجا في وسط الملعب".

وتابع:" ميشالاك لاعب متطور، وساهم في تسجيل الزمالك هدف أمام المصري، وفي مباراة سيراميكا كليوباترا، ولكنه لا يصلح للعب في الأهلي".

وأكمل:" ناصر منسي بديل جيد، ولكن لا يعتمد عليه طوال 90 دقيقة، ويجب على سيف الجزيري حسم أمره، وعليه التركيز في الملعب وليس الإمور المادية ومستحقاته".

وشدد: "معظم اللاعبين المتواجدين في صفوف نادي الزمالك، لا تصلح للعب في الفريق، ومن الأفضل كان ضم 4 لاعبين مميزين أفضل من ضم 10 صفقات لا تفيد الفريق".