انقسام في الزمالك بسبب مصير مسؤول داخل النادي

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

كشف الإعلامي محمد فاروق، عن مصير عبدالواحد السيد مدير الكرة بالقلعة البيضاء بعد التعاقد مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني الجديد للفريق الأبيض.

وتعادل فريق الزمالك مع نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدف لكل فريق، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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تصريحات الإعلامي محمد فاروق

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر تصريحات تلفزيونية: تطالب أصوات داخل مجلس الإدارة في الزمالك برحيل عبدالواحد السيد عن منصب مدير الكرة بعد التعاقد مع جروس ومنحه حرية اختيار معاونيه في الفترة القادمة أو الغاء المنصب تمامًا.

وأضاف: فيما يتمسك بعض أعضاء مجلس الإدارة في الزمالك ببقاء عبدالواحد السيد في منصب مدير الكرة لعمله بكل صغيرة وكبيرة داخل الفريق منذ عمل البرتغالي جوزيه جوميز الذي رحل لتدريب فريق الفتح السعودي.

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