محافظ أسيوط: إزالة 19 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة بمركزي البداري والغنايم



أعلن اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم الجمعة عن تنفيذ إزالة لـ 19 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة وأراضي زراعية بمركزي البداري والغنايم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 24 للازالات التي تتم تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبمتابعة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية لمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف مشددًا على عدم التهاون أو التقاعس في تنفيذ المستهدف من الموجة الحالية والتصدي لكافة التعديات بكل حسم في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات.

وأوضح محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قد نفذت عدة حملات بمركزي البداري والغنايم قد أسفرت عن تنفيذ إزالات لـ 19 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة وأراضي زراعية بمساحة 2024 متر مربع مباني حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري بقيادة محمد عبدالراضي رئيس المركز بتنفيذ إزالة لعدد 9 حالات تعدي منهم 3 حالات تعدي بالمباني على خط التنظيم بمساحة 400 متر مربع و3 حالات تعدي بالمباني على أراضي زراعية ملك أهالي بمساحة 525 متر مربع و3 حالات تعدي بالمباني على أرض أملاك دولة خاصة تابعة للإصلاح الزراعي بمساحة 194 متر مربع كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم بقيادة محمود ياسين رئيس المركز من تنفيذ إزالة لعدد 10 حالات تعدي منتم 6 حالات تعدي بالمباني على أرض أملاك دولة ملك الري بمساحة 405 متر مربع وحالة تعدي بالمباني على أرض أملاك دولة خاصة تابعة للاصلاح الزراعي بمساحة 200 متر مربع و3 حالات تعدي على خط التنظيم بمساحة 300 متر مربع لافتًا إلى أن هذه الازالات تمت في وجود قوة أمنية وحضور وممثلي جهات الولاية ومسئولي الازالات وبإستخدام معدات الوحدات المحلية.

وأضاف المحافظ أن الموجة 24 للازالات يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث بدأت المرحلة الأولى في 12 أكتوبر واستمرت حتى الأول من نوفمبر، والمرحلة الثانية من 9 إلى 29 نوفمبر، وبدأت المرحلة الثالثة التي تستمر خلال الفترة من 7 إلى 27 ديسمبر الجاري وذلك حسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإستمرار شن الحملات والتواصل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة وذلك للمتابعة على مدار اليوم لنتائج المرحلة الثالثة الموجة ال 24 والإبلاغ بها أول بأول