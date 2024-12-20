موعد مباراة بيراميدز المقبلة بالدوري والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بيراميدز لمواجهة نظيره الاسماعيلي بالجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز.

يدخل فريق الإسماعيلي مباراة الغد، برصيد 4 نقاط من 4 مباريات خاضها الدراويش حتى الآن بالمركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بواقع فوز وحيد، وتعادل في آخر، ولقي الهزيمة مرتين.

بينما يتواجد بيراميدز في المركز الرابع بجدول الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط، حيث خاض الفريق 4 مباريات، حقق الفوز في مباراتين وتعادل مرة واحدة، ولقي الهزيمة في مواجهة آخرى.

موعد مباراة بيراميدز ضد الاسماعيلى

تقام هذه المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء غد السبت الموافق 21ديسمبر الجاري على ستاد الاسماعيلية.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ضد الاسماعيلي

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.