موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
ليفربول
ليفربول

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضيفا على نظيره توتنهام وذلك في المباراة المقرر إقامتها مساء يوم الأحد المقبل، الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري ضمن إطار مباريات الجولة السابعة عشر، لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025.

وتأهل ليفربول للدور نصف النهائي بعد فوزه على ساوثهامبتون خارج ملعبه بهدفين مقابل هدف واحد.

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موعد مباراة بيراميدز المقبلة بالدوري والقنوات الناقلة

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موعد مباراة المصري المقبلة بالدوري الممتاز

فاز أرسنال على كريستال بالاس بثلاثية مقابل هدفين، بعد فوز نيوكاسل يونايتد على برينتفورد بثلاثية نظيفة.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول القادمة ضد توتنهام

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر بي ان سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات هذه البطولة.

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