رئيس مركز أبوتيج بأسيوط يتابع سير العمل بمشروع العبارات النهرية بالمركز



وجه اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم الجمعة رؤساء المراكز والأحياء بإستمرار المتابعة للقطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين لتكون بشكل لائق وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام الارتقاء بمستوى تلك الخدمات والتي من بينها خدمات مشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة مشيرًا إلى العمل على تنمية الموارد وتعظيم الإيرادات الخاصة بمشروع العبارات النهرية وضبط الأداء لإعلاء المصلحة العامة تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر2030

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج برئاسة محمد حسن عبد الكريم رئيس المركز قد قامت بمتابعة سير العمل بموقع مرسى العبارة النهرية بمدينة أبوتيج والتى تربط بين ضفتي نهر النيل بأبوتيج وانتظام تقديم الخدمات بشكل لائق والتأكيد على تعظيم الإيرادات والتحصيل من المراسي وفقًا للتعريفة الجديدة الخاصة بالمشروع

وأشار أبو النصر إلى أهمية الحفاظ على وحدات ومعدات مشروع العبارات النهرية والتأكد من سلامتها قبل التحرك وتطبيق اشتراطات الأمان والسلامة المهنية لكافة وحدة مشروع العبارات النهرية حفاظًا على حياة المواطنين وسلامة المركبات التي تساهم في تسهيل النقل والانتقال والحركة للمواطنين والبضائع والسيارات ببعض المراكز والقرى بالمحافظة