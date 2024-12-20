سقطَت من سطح منزلها.. تفاصيل مصرع تلميذه ابتدائي في الفيوم

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الطفلة
الطفلة

لقيت تلميذه في المرحلة الإبتدائية، من قرية "نقاليفة" بمركز سنورس في محافظة الفيوم، مصرعها، إثر سقوطها من أعلى سطح منزل أسرتها، أثناء لهوها، وتم نقله للمستشفى وفشلت محاولات إنقاذها، وحُرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس، بورود بلاغ من "ع.م " ومقيم بقرية " نقاليفة" بمركز سنورس، بسقوط ابنته "منه الله. ع" (10سنوات، تلميذه بالمرحله الابتدائيه )، من أعلى سطح منزله، أثناء لهوه، ولم يتهم أحد بالتسبب في الواقعة.

 

بالانتقال والفحص وسؤال والده، قرر أنه أثناء لهو نجلته فوق سطح المنزل اختل توازنها وسقطت أرضا مما أدى لحدوث إصابتها التي أودت بحياتها ولم يتهم أحد أو يشتبه في الوفاة جنائيا، وبتوقيع الكشف الطبي على جثة الطفله بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.

تحرير محضر بالواقعة 
وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان الطفله لذويه لدفنها في مقابر اسرته في الفيوم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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