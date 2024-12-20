محافظ أسيوط: تنظيم حملات تموينية على أماكن بيع اللحوم بقرية العزايزة بمركز الغنايم

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محافظ أسيوط
محافظ أسيوط

 

 

 


أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اليوم الجمعة علي إستمرار شن حملات تموينية مفاجئة ومكبرة علي كافة القطاعات المختلفة بمراكز وأحياء وقري المحافظة وذلك بالتنسيق الوحدات المحلية وبين التموين وجهاز حماية المستهلك والصحة والطب البيطري، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وردع كل من يحاول الإستغلال التجاري والاتجار في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة عن طريق التلاعب في الأسعار

 

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لرئاسة مركز ومدينة الغنايم برئاسة محمود ياسين رئيس المركز  قامت بشن حملة تفتيشية موسعة شملت الطب البيطري والصحة والتموين للتفتيش على أماكن عرض وتداول اللحوم المعروضة للبيع للمواطنين بنطاق الوحدة المحلية لقرية العزايزة للتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتم فحص اللحوم المعروضة والأختام الموجودة عليها ونظافتها ووجود شهادات صحية محدثة حرصًا على صحة وسلامة المستهلكين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين

 

ووجه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق، والمخابز، ومستودعات البوتاجاز، ومنافذ البيع المختلفة، لضمان توافر السلع الغذائية وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من مطابقة السلع للمواصفات وحماية جمهور المستهلكين من الغش التجاري

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