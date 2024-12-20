تعليق ناري من قائد الزمالك السابق بشأن رحيل جوزيه جوميز

أكد هشام يكن نجم فريق الزمالك السابق، أن المال سبب رحيل البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق لفريق الزمالك لتدريب فريق الفتح السعودي في الفترة الأخيرة.

تصريحات هشام يكن نجم الزمالك السابق

وقال هشام يكن نجم فريق الزمالك السابق عبر تصريحات تلفزيونية: المال وراء رحيل جوزيه جوميز عن الزمالك لتدريب فريق الفتح السعودي فهو اختار المال.

وأضاف: جوميز فضل المال عن تحقيق البطولات مع فريق الزمالك بعد التتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية والسوبر الإفريقي على حساب النادي الأهلي.

وتابع هشام يكن قائد نادي الزمالك السابق: زيزو يقدم آداءً مميزًا مع الزمالك في الآونة الأخيرة وحزين لخسارته جائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا.