نجم الزمالك يرد.. من الأقوى دوري أبطال إفريقيا أم الكونفدرالية؟



أكد عصام مرعي نجم فريق الزمالك السابق، أن بطولة دوري أبطال إفريقيا تعد الأقوى فنيًا من بطولة الكونفدرالية الإفريقية خلال كل المواسم.

وتوج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي، بينما فاز الزمالك بلقب الكونفدرالية خلال النسخة الماضية.

تصريحات عصام مرعي

وقال عصام مرعي نجم فريق الزمالك السابق عبر تصريحات تلفزيونية: من وجهة نظري أن بطولة دوري أبطال إفريقيا أقوى بمراحل من بطولة الكونفدرالية من حيث الفرق المشاركة في البطولة وطبيعة المنافسة طوال مشوار البطولة.

وأضاف: على العكس بطولة الكونفدرالية الإفريقية تعد الأقل من الناحية الفنية ومن ناحية الأندية المشاركة ومن الممكن أن يتوج بها فريق متوسط المستوى.