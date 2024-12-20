إيهاب توفيق: كان حلمي أكون معيد تربية فنية وليس مشهور بالغناء

كشف المطرب إيهاب توفيق خلال استضافته مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم، عن رحلته الأكاديمة.

وأشار أنه أراد من البداية أن يكون معيدة بكلية التربية الموسيقية، وأنه التحق بهذه الكلية جامعة حلوان لغرض اكاديمي بحت وليس الغناء كمهنة،إلى أن تفوقه في الكلية كان لافتًا، حيث برع في الغناء الشرقي والغربي والعزف على العود والصولفيج، ووصفه زملاؤه بـ«موس» لشدة اجتهاده.



التحول من الدراسة الأكاديمية لـ الغناء



وكشف إيهاب توفيق أن دخوله عالم الغناء جاء لاحقًا وبالصدفة، عندما طُلب منه خلال حفل نهاية السنة الدراسية أداء أغنية "يا ناس أنا مت في حبي" لفنان الشعب سيد درويش. وأوضح أن الحفل كان مناسبة لإبراز مواهب الطلاب المتميزين في العزف والغناء، مما ساهم في انطلاق مسيرته كمطرب.

وأضاف توفيق أن مشواره الفني لم يكن مدفوعًا بالسعي وراء الشهرة، بل انطلق من شغفه بالموسيقى وحرصه على الالتزام الأكاديمي، وهو ما شكّل أساس تميزه في مسيرته لاحقًا.





أحدث حفلات الفنان إيهاب توفيق

وأحيا النجم إيهاب توفيق مؤخرًا حفلًا غنائيًا على خشبة مسرح البالون وسط أجواء مميزة وبحضور جماهيري كبير رفع شعار "كامل العدد"، قدم خلال الحفل مجموعة من أغانيه الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، من بينها "سحراني ليل ونهار"، "أكتر من كدة"، "قلبي مش مرتاحله"، "ملهمش في الطيب"، و"مراسيل"، واستمرت الأجواء الحماسية مع رقص وتصفيق الجمهور على أنغام هذه الأغاني التي تعكس مسيرة فنية مليئة بالنجاح والتألق.





أحدث أغاني الفنان ايهاب توفيق

من ناحية أخرى أصدر النجم إيهاب توفيق أحدث أغانيه بعنوان "أيوة يا غشاش"، التي تم طرحها عبر موقع "يوتيوب" والمنصات الرقمية المختلفة، إلى جانب بثها على محطات الراديو، والأغنية تأتي في إطار استمرارية إيهاب في تقديم أعمال مميزة تعكس أسلوبه الفني وتلقى استحسان جمهوره الكبير.





تفاصيل أغنية أيوه يا غشاش

جدير بالذكر أن أغنية أيوه يا غشاش من كلمات خالد البشبيشي، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى نور.