محافظ الفيوم: يعتمد جدول امتحانات النقل والشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2025

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الدكتور احمد الانصارى
الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم

إعتمد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، جداول امتحانات النقل والشهادة الإعدادية، لطلاب مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم.

 

جاء ذلك وفق الخريطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

 

حيث تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول وفق الخريطة الزمنية لوزارة التربيه والتعليم.

 

تبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم ۲۰۲۵/۱/۱۱ وتنتهي في ٢٠٢٥/١/١٦، على أن تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب.

 

تعقد أمتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي، وكذلك امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية للصفوف من الثالث الإبتدائي إلى الصف السادس الابتدائي في الفترة من ١/۱۱ إلى ٢٠٢٥/١/١٦.

 

حيث تعقد أمتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم ۲۰۲۵/۱/۱۸ وتنتهي في ٢٠٢٥/١/٢٣.

 

وسيتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات، وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية.

مع مراعاة عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين وذلك خلال أيام (6،7،8،19) من شهر يناير ٢٠٢٥.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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