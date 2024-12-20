جنبلاط: استقرار سوريا ضروري للبنان وسأزورها الأحد





أعلن الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أنه سيتوجه إلى دمشق الأحد في زيارة هي الأولى لشخصية لبنانية منذ سقوط النظام السوري، مشيرا إلى أن استقرار سوريا ضروري لبلاده.

وخلال لقائه عبر الإنترنت، ممثلين عن مجلس العلاقات العربية ـ الأمريكية قال جنبلاط، إن "الاستقرار في سوريا ضروري للاستقرار في لبنان، وهي تحتاج إلى فرصة ومساعدة".

وتابع: "سأزور سوريا الأحد مع أعضاء من الحزب التقدمي الاشتراكي وشيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي أبو المنى".

من جهة أخرى، تحدث عن الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى "أننا اخترنا دعم ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون للرئاسة، لأنه يمثل مؤسسة مهمة وقام بعمل ممتاز من أجل استقرار لبنان، وهو مهم جدا في هذه المرحلة للاستقرار والأمن في البلد"، مضيفا: "نأمل أن يكون هناك رئيس في 9 يناير".

وفيما يتعلق باتفاق بوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، أكد جنبلاط "وجوب وقف الاعتداءات الإسرائيلية اليومية بحق لبنان وخرق اتفاق وقف النار"، وفق الوكالة.

والسبت، أجرى جنبلاط اتصالا هاتفيا بقائد إدارة العمليات العسكرية السورية أحمد الشرع، مهنئا إياه "والشعب والسوري بالانتصار على نظام القمع"، وفق الوكالة.

وكان جنبلاط أول شخصية لبنانية بارزة تتصل بالشرع لتهنئته بإسقاط نظام الأسد، وسيكون أيضا الأول الذي يتجه إلى دمشق منذ 8 ديسمبر الجاري