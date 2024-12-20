اكتسح تشيلسي نظيره شامروك روفرز الأيرلندي بخمسة أهداف مقابل هدف وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم الحالي.

نتيجة وملخص مباراة تشيلسي ضد شامروك روفرز في دوري المؤتمر الأوروبي

احتفظ تشيلسي تشيلسي بصدارة مجموعة دوري المؤتمر الأوروبي برصيد 15 نقطة ويحتفظ بصدارة المجموعة. بينما يحتل شامروك روفرز المركز السادس في ترتيب دوري المؤتمر الأوروبي برصيد 11 نقطة.

بدأ اللقاء بسيطرة من جانب لاعبو تشيلسي حتى تمكنوا من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 23 عن طريق مارك جولو الذي تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء لينتهز الفرصة ويسجل الكرة برأسه داخل المرمى ليعلن عن أول أهداف اللقاء.

وفي الدقيقة 26، نجح شامروك في تسجيل الهدف الوحيد له عن طريق ماركوس بووم الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء على يسار حارس تشيلسي.

في الدقيقة 34، اضاف ما ك جولو الهدف الثاني له ولتشيلسي في اللقاء عندما سدد الكرة في مرمى شامروك من زاوية ضيقة.

قبل نهاية الشوط الأول تحديدا في الدقيقة 40، نجح البلوز في إضافة الهدف الثالث له عن طريق ديوسبري هال الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء على يسار مرمى حارس شامروك.

قبل نهاية الشوط بدقائق تحديدا في الدقيقة 48، أضاف مادويكي الهدف الرابع للبلوز عندما سدد الكرة برأسه على يسار مرمى شامروك لينتهي الشوط الأول بتقدم تشيلسي على شامروك الأيرلندي بأربعة أهداف مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، سيطر البلوز طوال الشوط على مجريات اللعب حتى نجحوا في تسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 58 عن طريق مارك كوكوريلا الذي أنهى هجمة رائعة لتشيلسي داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة على يسار مرمى شامروك ويعلن عن خامس أهداف البلوز.

حاول لاعبو شامروك باقي أحداث اللقاء تسجيل الهدف الثاني من أجل حفظ ماء الوجه ولكن باءت جميع محاولاتهم بالفشل لتنتهي المباراة بفوز تشيلسي بخمسة أهداف مقابل هدف.

