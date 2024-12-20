موعد مباراة مودرن سبورت والبنك الاهلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر نظيره البنك الأهلي مساء اليوم الخميس 20 ديسمبر 2024 على استاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فيوتشر المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 3 نقاط، بعد التعادل في ثلاث مباريات وخسارة لقاء، فيما يحتل البنك الأهلي المركز السابع عشر برصيد نقطتين، بعد التعادل في مباراتين وخسارة مثلهما.

موعد مباراة فيوتشر ضد البنك الأهلي في الدوري المصري

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة فيوتشر ضد البنك الأهلي اليوم الجمعة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة فيوتشر ضد البنك الأهلي في الدوري المصري

يمكنكم مشاهدة مباراة فيوتشر ضد البنك الأهلي مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري المصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا On Time Sports 1HD، بتعليق المعلق محمد عفيفي.