موعد مباراة الجونة وإنبي في الدوري المصري والقناة الناقلة

الفجر الرياضي
إنبي
إنبي

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة مع نظيره إنبي مساء اليوم الخميس 20-12-2024 على ملعب "خالد بشارة"، وذلك في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق الجونة المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 3 نقاط، بعد التعادل في ثلاث مباريات وخسارة لقاء، فيما يحتل إنبي المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في أخرى وخسارة مواجهتين.

موعد مباراة الجونة ضد إنبي في الدوري المصري

تنطلق صافرة البداية لمباراة الجونة ضد إنبي اليوم الجمعة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة الجونة ضد إنبي في الدوري المصري

تذاع مباراة الجونة ضد إنبي مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري المصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا On Time Sports 2HD، بتعليق المعلق أمير محروس.

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