نجم الزمالك السابق: هذه مميزات الأبيض مع "جروس"..والسويسري في مرحلة التعرف على اللاعبين

الفجر الرياضي

أكد إسلام فتحي، نجم الزمالك السابق، أن مباراة سيراميكا كليوباترا كانت صعبة للغاية،  مشددا على أن كريستيان جروس لا يزال يتعرف على لاعبي الفريق الأبيض.

نجم الزمالك السابق: هذه مميزات الأبيض مع "جروس"..والسويسري في مرحلة التعرف على اللاعبين

وقال فتحي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "جروس يتميز بالبناء الهجومي السريع عكس ما كان يحدث مع جوميز وبصماته ستظهر على الفريق خلال المباريات المقبلة وهو في مرحلة التعرف على جميع اللاعبين ومستواهم الفني".

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وأضاف: "خط دفاع الزمالك في مباراة سيراميكا لم يكن في أفضل حالاته إلى جانب عدم وجود مساندة دفاعية من دونجا وكان يجب عليه مساعدة الدفاع بالشكل الأمثل وفريق سيراميكا كان له هجمات خطيرة".
 

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