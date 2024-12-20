ترتيب الدوري الاسباني قبل مباراة جيرونا وبلد الوليد

تتجه أنظار محبي وعشاق الكرة الإسبانية لمتابعة مباريات الدوري الإسباني في الموسم الحالي والذي يشهد الكثير من المباريات القوية سواء على مستوى النتيجة أو الآداء الفني تحديدا مباريات الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد أو الديربي بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد.

ترتيب الدوري الاسباني قبل مباراة جيرونا

يحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الحالي برصيد 38 نقطة حتى الآن ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثاني برصيد 38 نقطة وتراجع ريال مدريد إلى المركز الثالث برصيد 37 نقطة وجاء أتلتيك بلباو في المركز الرابع برصيد 33 نقطة على الترتيب.

نجح ريال مدريد في حصد لقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي بينما جاء برشلونة في المركز الثاني واحتل جيرونا المركز الثالث وجاء أتلتيكو مدريد في المركز الرابع في جدول الدوري الإسباني.

ويستعرض الفجر الرياضي ترتيب الدوري الإسباني حتى الآن.

1 - برشلونة 38 نقطة

2 - أتلتيكو مدريد 38 نقطة

3- ريال مدريد 37 نقطة

4- أتلتيك بلباو 33 نقطة

5- فياريال 27 نقطة

6 - ريال مايوركا 27 نقطة

7 - ريال سوسيداد 25 نقطة

8 - أوساسونا 25 نقطة

9 - ريال بيتيس 24 نقطة

10 - جيرونا 22 نقطة

11 - إشبيلية 22 نقطة

12 - رايو فاليكانو 21 نقطة

13 - سيلتا فيجو 21 نقطة

14 - لاس بالماس 19 نقطة

15 - ليجانيس 18 نقطة

16 - خيتافي 16 نقطة

17 - ديبورتيفو ألافيس 16 نقطة

18 - إسبانيول 15 نقطة

19 - بلد الوليد 12 نقطة

20 - فالنسيا 11 نقطة