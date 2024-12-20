ترتيب هدافي الدوري الاسباني قبل مباراة جيرونا وبلد الوليد

الفجر الرياضي
ترتيب هدافي الدوري
ترتيب هدافي الدوري الإسباني

يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي الكرة الإسبانية عن مواعيد منافسات الجولة الثامنة عشر من مباريات الليجا في الموسم الحالي الذي يتصارع فيه العديد من نجوم الكرة العالمية من أجل تسجيل الأهداف والمنافسة على لقب هداف الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

نجح أرتيم دوفبيك نجم جيرونا في التتويج بلقب هداف الليجا في الموسم الماضي برصيد 24 هدف.

مازال البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة يحافظ على صدارة جدول هدافي الليجا حتى الآن برصيد 16 هدف وجاء زميله في النادي الكتالوني رافينيا في المركز الثاني برصيد 11 هدف.

وحجز انتي بوديمير نجم أوساسونا المركز الثالث برصيد 10 أهداف وجاء كيليان مبابي في المركز الرابع برصيد 9 أهداف بينما يحتل زميله فينيسيوس جونيور نجم الملكي المركز الخامس برصيد 8 أهداف.

ترتيب هدافي الدوري الاسباني

ويستعرض الفجر الرياضي ترتيب هدافي الدوري الإسباني حتى الآن:

1 - روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة - 16 هدف

2 - رافينيا - برشلونة - 11 هدف

3 - أنتي بوديمير - أوساسونا - 10 أهداف

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4 - كيليان مبابي- ريال مدريد - 9 أهداف

5 - فينيسيوس جونيور- ريال مدريد - 8 أهداف

6 - أيوزي بيريز- فياريال - 8 أهداف

7 - اوهيان سانسيت - أتلتيك بلباو - 7 أهداف

8 - أنطوان جريزمان - أتلتيكو مدريد - 7 أهداف

9 - دودي لوكيباكيو - إشبيلية - 7 أهداف

10 - ألكسندر سورلوث - أتلتيكو مدريد - 7 أهداف

11 - جيوفاني لو سيلسو - ريال بيتيس - 5 أهداف

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ترتيب هدافي الدوري الاسباني قبل مباراة جيرونا وبلد الوليد