خالد متولي: الزمالك افتقد "الشراسة الهجومية"..وكونراد يحتاج لهذا الأمر

أكد خالد متولي، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض افتقد الشراسة الهجومية أمام سيراميكا كليوباترا، مشددا على عدم وجودة مساندة لسيف الجزيري في خط الهجوم.

وقال متولي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "كان يجب وجود كثافة هجومية أمام سيراميكا والهدف الذي تلقاه الفريق بسبب التغطية العكسية من أحمد فتوح وكان يجب التعامل مع هذه الهجمة بشكل أفضل من ذلك".

وأضاف: "هدف الزمالك جاء من هجمة منظمة ومن وضع حركة والبولندي كونراد ميشالاك تحرك بشكل جيد ومستواه بدأ يرتفع تدريجيا ويجب منحه فرصة في المباريات المقبلة لكل يحصل على ثقة".

وأوضح: "خروج ناصر ماهر أربكت حسابات الجهاز الفني بعد تعرضه للإصابة، وأتمنى أن يتم تجهيزه بالشكل الأمثل لأن الفريق في حاجة إليه خلال المباريات المقبلة".