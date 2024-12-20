سهر الصايغ تحيي ذكرى وفاة والدها الخامسة

الفجر الفني
الفنانة سهر الصايغ
الفنانة سهر الصايغ

أحيت الفنانة سهر الصايغ ذكرى وفاة والدها برسالة مليئة بالحب والحزن، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حساباتها على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".

 

 

وكتبت سهر: “الذكرى السنوية الخامسة لوالدي الحبيب، ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه الجنة.. فضلًا وليس أمرًا أرجو الدعاء".

 

 

وتفاعل متابعوها مع منشورها، معبرين عن دعمهم لها ومشاركتها الدعاء لوالدها بالرحمة والمغفرة، مؤكدين حبهم وتقديرهم لها ولأدائها الفني المميز.

 

 


كما يُذكر أن سهر الصايغ تعتبر واحدة من أبرز الفنانات في جيلها، حيث حققت نجاحًا كبيرًا في العديد من الأعمال الدرامية التي نالت إعجاب الجمهور والنقاد.


 

آخر أعمل الفنانة سهر الصايغ
 



والجدير بالذكر أن آخر أعمال سهر الصايغ، مسلسل "بابا المجال" الذي عرض ضمن موسم السباق الرمضاني 2024، وتدور أحداثه حول شاب يجسده الفنان مصطفى شعبان يتاجر في قطع غيار السيارات ويبدأ حياته من الصفر ويكون تاجرا كبيرا لقطع غيار السيارات، ويدخل في تحديات كثيرة ويستطيع إثبات نفسه في مجال التجارة ليطلق عليه بابا المجال، نظرا لحنكته ومهارته وتفوقه في مجال عمله.

 

أبطال مسلسل "بابا المجال"

ويشارك في بطولة المسلسل كلًا من: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولى، محمود حافظ، سما إبراهيم، فرح يوسف، محمد نجاتى، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك، هبة حسن، أحمد ماهر، أسما سليمان، عزوز عادل وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد موسى.

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