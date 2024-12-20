طبيب الأهلي يوضح تفاصيل إصابة طاهر محمد طاهر

الفجر الرياضي
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن طاهر محمد، لاعب الفريق، أجرى أشعة رنين مغناطيسي أثبتت إصابته بتمزق جزئي أسفل العضلة الأمامية في الجزء الخارجي.

تفاصيل إصابة طاهر محمد طاهر

وأوضح طبيب الفريق أن طاهر يخضع للعلاج ويقوم بإجراء فحوصات طبية جديدة الأسبوع المقبل للاطمئنان على حالته وتحديد فترة غيابه.

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وكان الأهلي قد استأنف تدريباته صباح اليوم بفرع النادي بمدينة نصر، استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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