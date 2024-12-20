الأهلي يستأنف مرانه استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال إفريقيا

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته صباح اليوم بفرع النادي بمدينة نصر، بعد الراحة التي حصل عليها أمس، استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري المقررة يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يستأنف مرانه استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران للحديث عن الجوانب الفنية وشرح البرنامج التدريبي.

وأجرى لاعبو الأهلي عمليات الإحماء، ثم جزءًا بدنيًا، وتم تطبيق الجوانب الفنية والخططية في تدريبات الكرة.

وأدى محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في دور المجموعات بالفوز على استاد أبيدجان بالقاهرة، ثم التعادل مع أورلاندو في جنوب إفريقيا.