كزبرة يحتفل بنجاح أغنية “حبيبي لو زعلان” بعد تخطيها 10 مليون مشاهدة في شهرين



عبر الفنان الشعبي كزبرة عن سعادته الكبيرة بعد تحقيق أغنيته الأخيرة “حبيبي لو زعلان” نجاحًا واسعًا، حيث تجاوزت حاجز الـ 10 مليون مشاهدة على منصة يوتيوب خلال شهرين فقط من إطلاقها.

في أول تعليق له، قال كزبرة: “الحمدلله أنا بس حابب أشكر اخواتي إلى تعبه معايا واشتغله على الأغنية من قلبهم بجد بحبكم أو ي، ويارب دايما في ضهر بعض ونكسر الدنيا اكتر واكتر".

تفاصيل عن أغنية "حبيبي لو زعلان"

أغنية "حبيبي لو زعلان" من كلمات وألحان حازم أكس، ميكس وماستر وتوزيع أبوعبير.

و تتميز أغنية "حبيبي لو زعلان" بإيقاعها السريع وكلماتها العفوية، لاقت تفاعلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أصبحت واحدة من أكثر الأغاني استماعًا في الحفلات والتجمعات.

كما يذكر أن كزبرة يعتبر من أبرز نجوم الأغاني الشعبية الشبابية في مصر، ويواصل تقديم أعمال جديدة تلقى إعجاب جماهيره.

كلمات أغنية "حبيبي لو زعلان"

وتقول بعض كلمات الأغنية:

حبيبي لو زعلان البحر هناك مليان

اشرب على قد ماتشرب

متشرب حبة كمان

حبيبي لو عشمان أنا مش زي زمان

احلم على قد ماتحلم

مفيش تحقيق أحلام

وانت جاي عليا سألت

أنا قلبي انشف من الإسفلت

ايام مكنت ماسك مقلمتك

كنت أنا يابني ماسك أسفلت

ألوم على النقص ولا الناقص

واحد مبحلق التاني باصص

الغل مولتو ماجنم باظظ

حاشو الجدعنة كان صايص

حبيبي لو مقموص