العثور على سيدة غريقة مجهولة الهوية بالمنيا

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بوابة الفجر

عثر أهالي مدينة المنيا، على جثمان سيدة غريقة مجهولة الهوية في ترعة الإبراهيمية، تم نقل الجثمان إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن عثور الأهالي على جثمان سيدة غريقة في ترعة الإبراهيمية وتحديد أسفل كوبري المنصورة في مدينة المنيا.

على الفور إنتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين العثور على سيدة مجهولة الهوية، تم نقلها إلى المستشفي، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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