إصابة 4 عمال إثر انقلاب دراجة بخارية بصحراوي المنيا

أصيب 4 عمال إثر انقلاب دراجة بخارية بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب دراجة بخارية بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدا امام قرية تونا الجبل التابعة إداريا لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 4 عمال تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج مقيمين جميعا في مركز ملوي.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.