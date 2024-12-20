عاجل.. "المالية" تعلن مواعيد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس ٢٠٢٥

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات أشهر يناير وفبراير ومارس ٢٠٢٥، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه تم تحديد ٦ أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه لشهر يناير المقبل، و٤ أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين، وتحديد ٥ أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن شهري فبراير ومارس، و٣ أيام  لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

قال الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر يناير بدءًا من ٢٢ يناير، والمتأخرات أيام ٥، ٦، ٨، ٩ من الشهر نفسه، وصرف مرتبات شهر فبراير بدءًا من ٢٣ فبراير، والمتأخرات أيام ٦، ٩،  ١٠ من الشهر نفسه، وصرف مرتبات مارس بدءًا من ٢٣ مارس، والمتأخرات أيام ٦، ٩،  ١٠ من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

أهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

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