الهدوء يسيطر على عمومية سموحة

الفجر الرياضي
سموحة
سموحة

بدأت الجمعية العمومية لنادى سموحه فى التاسعة صباح اليوم فى ملعب البولو فى النادى.

الهدوء يسيطر على عمومية سموحة

وتجرى الجمعية العمومية تحت إشراف الهيئة القضائية والمختصين بمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.

وتتضمن الجمعية العمومية عده بنود منها انتخاب عضو مجلس إدارة خلفًا للعقيد أحمد عجلان الذى تقدم باستقالته فى مايو الماضى.

ويتنافس على منصب العضويه كلا من الثلاثى أسامه عبيد، مروه الهادى، أميرة أبو جمال.

ويبلغ عدد الأعضاء الذين لهم حق التصويت 84341 عضوًا تم توزيعهم  على 100 لجنة وتكتمل الجمعية بحضور عشرة آلاف عضو.

وسيطر الهدوء على الجمعية العمومية التى تشهد  ضعف في الإقبال من أعضاء النادى حتى الآن.

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وظهر  في الساعات الأولى صباح اليوم المحاسب رامى فتح الله عضو مجلس الإدارة داخل خيمة الجمعية العمومية وأدلى بصوته.

ودعا رامى فتح الله عضو مجلس إدارة نادى سموحه أعضاء النادى للحضور للجمعية العمومية والمشاركة بها وذلك خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ودعا الدكتور عمر الغنيمى نائب رئيس نادى سموحه الأعضاء إلى المشاركة من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ومن المقرر أن يستمر التوقيع فى كشوف الحضور والإدلاء  بالصوت  حتى السابعة مساء وفى حالة وصول عدد الحاضرين إلى عشرة آلاف عضو ستبدأ عمليه الفرز واستكمال بنود الجمعية العمومية.

وفى حالة عدم اكتمال العدد بن يتم الفرز وسيكمل مجلس الإدارة دورته الحالية التى تستمر حتى نوفمبر 2025 بالتشكيل الحالى.

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