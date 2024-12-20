عاجل.. إزالة إشغالات وتعديات على الأراضى الواقعة تحت ولاية جهاز القطاع الثالث للساحل الشمالى الغربي

صرح المهندس حسام الدين عبده محمد، رئيس جهاز تنمية القطاع الثالث للساحل الشمالي الغربي، بأنه تم تنفيذ حملات إزالة الإشغالات والتعديات على الأراضى الواقعة تحت ولاية الجهاز بمناطق الأبيض وعجيبة والقصر بغرب مطروح، وذلك بمرافقة قوات الشرطة من مديرية أمن مطروح.

وأشار المهندس حسام الدين عبده محمد، إلى أن تنفيذ الحملات يأتي في ضوء توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة التصدي للمخالفات والإشغالات في جميع أجهزة المدن، وتحت إشراف المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة – المشرف على أجهزة الساحل الشمالي.

وأضاف رئيس جهاز القطاع الثالث للساحل الشمالي الغربي، أن الحملة أسفرت عن إزالة لبعض الأسوار والمباني المخالفة بتلك المناطق وقد تم التوجيه برصد جميع المخالفات وإزالتها في مهدها.