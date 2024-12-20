محافظ الجيزة: استجابة فورية لـ95 % من شكاوى المواطنين الواردة على منظومة الشكاوى الحكومية

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة علي الدور الهام لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وسرعة تعاملها مع شكاوى واستغاثات المواطنين التي يتم رصدها، وتنفيذها لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تحقيق أفضل استجابات ممكنة للشكاوى، وما تقوم به المنظومة من تنسيق كامل مع جميع الجهات الحكومية.

وفي هذا السياق أعلن المهندس عادل النجار، أن محافظة الجيزة تمكنت من إنجاز 95% من الشكاوى الواردة من مواطني الجيزة إلى منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء وحلها.

وأكد محافظ الجيزة أن الشكاوى المتبقية التي لم يتم إنجازها حتى الآن تتعلق بمشروعات جاري تنفيذها ولم يتم الانتهاء منها أو مشروعات لم يتم توافر الاعتمادات المالية لها خلال العام المالي الحالي، مؤكدًا أنه تم تقليص مدة الرد وإنجاز الشكوى لتصل إلى 4 أيام فقط كحد أقصى بدلا من 21 يومًا للتسهيل على المواطنين وتحقيق الاستجابة الفورية لمطالبهم.

واشار النجار ان المحافظة قد تلقت 2960 شكوي خلال الشهر الماضي تم الرد علي 2798 شكوي وحلها ومتبقي 162 شكوي حيث تم الاستجابه للشكاوي وانجازها بنسبه تتعدي 95% مشيرًا ان هيئة النظافة والتجميل حافظت علي معدل انجازها للشكاوي حيث جاءت في المركز الأول بنسبه استجابة 100 % بالإضافة إلى جهاز رعاية وتشغيل الشباب والمنطقة الصناعية والاستثمارية والإدارة العامة للسياحة وهيئة الأبنية التعليمية وفيما يخص الأحياء والمراكز فقد جاء حي جنوب الجيزة والعجوزة وبولاق الدكرور وامبابة وكرداسة وأبو النمرس في المراكز الأولي بأعلي معدل إنجاز بنسبه 100 % .

وأوضح محافظ الجيزة، أن المحافظة تسعى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمواطنين وخاصة في الرد على الشكاوى حيث يتم تلقى وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونيا فورًا.

وأكد المحافظ، أن هناك متابعة يومية لشكاوي المواطنين وأن المحافظة لا تدخر جهدًا في حلها مع الأهتمام البالغ بمستوى النظافة والتجميل وعدم السماح بتراكم تجمعات لمخلفات القمامة.

يذكر أن الوسائل الرئيسية والأساسية لتلقي شكاوي وبلاغات السادة المواطنين لسرعة التعامل معها هي من خلال رقم واتس اب ٠١٠١٦٠٥٠٤٥٣ والخط الساخن 114 أو عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.eg أو عبر الخط الساخن للمنظومة 16528.