محافظ الجيزة: استجابة فورية لـ95 % من شكاوى المواطنين الواردة على منظومة الشكاوى الحكومية

أخبار مصر
المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة علي الدور الهام لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وسرعة تعاملها مع شكاوى واستغاثات المواطنين التي يتم رصدها، وتنفيذها لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تحقيق أفضل استجابات ممكنة للشكاوى، وما تقوم به المنظومة من تنسيق كامل مع جميع الجهات الحكومية.
وفي هذا السياق أعلن المهندس عادل النجار، أن محافظة الجيزة تمكنت من إنجاز 95% من الشكاوى الواردة من مواطني الجيزة إلى منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء وحلها. 
وأكد محافظ الجيزة أن الشكاوى المتبقية التي لم يتم إنجازها حتى الآن تتعلق بمشروعات جاري تنفيذها ولم يتم الانتهاء منها أو مشروعات لم يتم توافر الاعتمادات المالية لها خلال العام المالي الحالي، مؤكدًا أنه تم تقليص مدة الرد وإنجاز الشكوى لتصل إلى 4 أيام فقط كحد أقصى بدلا من 21 يومًا للتسهيل على المواطنين وتحقيق الاستجابة الفورية لمطالبهم.
واشار النجار ان المحافظة قد تلقت 2960 شكوي خلال الشهر الماضي تم الرد علي 2798 شكوي وحلها ومتبقي 162 شكوي حيث  تم الاستجابه للشكاوي وانجازها بنسبه تتعدي 95% مشيرًا ان هيئة النظافة والتجميل حافظت علي معدل انجازها للشكاوي حيث جاءت في المركز الأول بنسبه استجابة 100 % بالإضافة إلى جهاز رعاية وتشغيل الشباب والمنطقة الصناعية والاستثمارية والإدارة  العامة للسياحة وهيئة الأبنية التعليمية وفيما يخص الأحياء والمراكز فقد جاء حي جنوب الجيزة والعجوزة وبولاق الدكرور وامبابة وكرداسة وأبو النمرس في المراكز الأولي بأعلي معدل إنجاز بنسبه 100 %  .
وأوضح محافظ الجيزة، أن المحافظة تسعى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمواطنين وخاصة في الرد على الشكاوى حيث يتم تلقى وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونيا فورًا.
وأكد المحافظ، أن هناك متابعة يومية لشكاوي المواطنين وأن المحافظة لا تدخر جهدًا في حلها مع الأهتمام البالغ بمستوى النظافة والتجميل وعدم السماح بتراكم تجمعات لمخلفات القمامة.
يذكر أن الوسائل الرئيسية والأساسية لتلقي شكاوي وبلاغات السادة المواطنين لسرعة التعامل معها هي من خلال رقم واتس اب ٠١٠١٦٠٥٠٤٥٣ والخط الساخن 114   أو عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.eg   أو عبر الخط الساخن للمنظومة 16528.

استغاثات المواطنين الاعتمادات المالية الإستثمارية استجابة فورية الشكاوي الحكومية الشكوى الشكاوى الحكومية الموحدة المنطقة الصناعية والاستثمارية المهندس عادل النجار بولاق الدكرور هيئة النظافة والتجميل جهاز رعاية وتشغيل الشباب جنوب الجيزة جوز

مواد متعلقة

نائب محافظ الجيزة يتفقد خطة التطوير والرصف بشوارع مدينة الصف

تعرف على كيفية الحصول على تصريح حفر لتوصيل المرافق للمباني القائمة بالجيزة

محافظة الجيزة تبدأ تطوير بعض شوارع حي الدقي بالإنترلوك

محافظة الجيزة: غلق مقهى مخالف يسبب ضوضاء بالطالبية استجابة لشكاوى المواطنين

محافظ الجيزة يشدد على رفع كفاءة النظافة والإشغالات بمحيط الكنائس

وكيل وزارة شباب الجيزة يشهد احتفالية “قادرون باختلاف” من مركز شباب السلام

محافظ الجيزة يشهد حفل تكريم حفظة القرآن الكريم من أبناء مدينة ٦ أكتوبر

محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز: التوجيهات الرئاسية خريطة طريق للتنمية والارتقاء بالوطن
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. إزالة إشغالات وتعديات على الأراضى الواقعة تحت ولاية جهاز القطاع الثالث للساحل الشمالى الغربي

السر في الخطيب.. الأهلي يجد الحل الأمثل لأزمات الفريق بالفترة الأخيرة

في حضور عبد الواحد السيد.. جلسة تجمع جروس بلاعبي الزمالك

بعد يومين..حمادة هلال يتصدر تريند يويتوب بـ "ياريت أهلينا ماربونا"

سهر الصايغ تحيي ذكرى وفاة والدها الخامسة

فيلم " Mufasa: The Lion King" يحتل المركز الأول في شباك التذاكر الأجنبية

أندية وادى دجلة تنظم أكبر حفل لتكريم الأبطال الرياضيين والمدربين تقديرًا لإنجازاتهم في موسم 2023/2024

ترتيب هدافي الدوري الاسباني قبل مباراة جيرونا وبلد الوليد