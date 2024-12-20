حالة الطقس.. تحذيرات صادمة من الأرصاد بشأن الساعات المقبلة

حالة الطقس تعد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام المصري خلال الساعات الحالية بالتزامن مع التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد.

حالة الطقس

وتساءل الرأي العام المصري عن حالة الطقس وذلك لمعرفة توقعات الأرصاد الجوية لما تشهده البلاد خلال الأيام المقبلة والاستعداد له بشكل جيد من الآن.

حالة الطقس اليوم

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها من سقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة على عدد من المحافظات أبرزها الإسكندرية ومطروح والبحيرة والإسماعيلية والسويس ودمياط والشرقية والغربية، على أن تكون درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

وأوضح خبراء الأرصاد أن تنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة اليوم، مشددين على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة من المحافظات المعنية بسقوط الأمطار.

حالة الطقس غدا

ووفق الهيئة العامة للأرصاد الجوية متوقع أن تكون حالة الطقس غدا مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد في النهار، ويكون الطقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشديد البرودة على السواحل الشمالية ويصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية ليلا وفي الصباح الباكر.

حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

كما كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، وخريطة سقوط الأمطار التي من المتوقع أن تضرب عددًا من المحافظات الساحلية، وبعض مدن القناة ووسط سيناء وخليج السويس، مع تكون الشبورة المائية خلال الصباح الباكر، ونشاط حركة الرياح على بعض المناطق.

وعن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، يسود طقس معتدل الحرارة خلال النهار على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

و تسقط أمطار اليوم الجمعة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وخليج السويس خلال فترات متقطعة، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، يصاحبها نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد خلال بعض الفترات المتقطعة.

وتتمثل أماكن سقوط الأمطار وفقًا للخريطة التحذيرية التي أصدرتها هيئة الأرصاد الجوية في: "بورسعيد - العريش - رفح - مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الشرقية - المنوفية - دمياط - الإسماعيلية - السويس - شمال سيناء - منطقة خليج السويس - القاهرة - الجيزة - القليوبية - الفيوم"، موجهة بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار وتجنب القيادة السريعة.