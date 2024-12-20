أردوغان: انتهت صلاحية حزب العمال الكردستاني وحان وقت تحييد التنظيمات الإرهابية في سوريا

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بوابة الفجر



أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة "انتهاء صلاحية تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي وأذرعه".

وقال أردوغان على متن الطائرة خلال عودته من مصر إلى تركيا: "سنثبت أن وقت تحييد التنظيمات الإرهابية في سوريا قد حان، من أجل ألا يطالنا أي تهديد من حدودنا الجنوبية".

وأضاف: "بيئة الأمن التي ستنشأ في سوريا ستمنع التنظيمات الإرهابية من تجنيد مزيد من العناصر"، مؤكدا أن "تنظيم حزب العمال الكردستاني الكردية الإرهابي  سيبقى وحيدا، ولن يكون له مستقبل في سوريا".

وتابع أردوغان: "نحن نعلم قوة تركيا جيدا جدا، وكل العالم، باستثناء المعارضة التركية، يعلم قوة تركيا الآن"

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