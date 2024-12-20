محافظ سوهاج: يفتتح ميدان جمال عبد الناصر بعد انتهاء أعمال التطوير والتجميل

محافظات
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح اللواء دكتور عبد الفتاح سراج،محافظ سوهاج، شارع وميدان "جمال عبد الناصر" بمدينة سوهاج، بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتجميل، ورفع كفاءة المناطق المحيطة به والمحاور المرورية، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي، نائب المحافظ، واللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام المساعد، والعميد أ.ح نادر نبيل المستشار العسكري للمحافظة.

حضر الافتتاح النائب أحمد عواجة، والنائبة مي مازن أعضاء مجلس النواب، والنائب خالد أبو الوفا، والنائبة رشا اسحق أعضاء مجلس الشيوخ، والدكتورة إيناس محمد علي مستشار المحافظة للتجميل والتشجير، وهلال زكي رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعلي لطفي رئيس حي شرق سوهاج، ولفيف من أهالي مدينة سوهاج.

وقد أكد المحافظ أن افتتاح الميدان يأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير وتجميل الميادين والحدائق العامة، بهدف خلق بيئة حضارية لائقة، وتوفير متنفس طبيعي للمواطنين، موضحا أن الميدان الذي يقع بالقرب من مجلس مدينة سوهاج والكورنيش الغربي، يمثل نقطة مركزية تربط عدة محاور مرورية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على المظهر الجمالي والتطوير الذي تحقق ليظل واجهة حضارية مميزة للمحافظة، وأن يحرص كل مواطن على الحفاظ على هذه المواقع لتخدم الأهالي.

شملت أعمال تطوير الميدان الذي يقع  علي مساحة ١٤٠٠ متر مسطح تجميل ورفع كفاءة الحديقة العامة الرئيسية بالميدان، ومحيطه بما في ذلك أعمال الدهانات، وتحسين الإنارة، وتركيب البردورات، بالإضافة إلى تطوير جميع المسطحات الخضراء المحيطة بالميدان، وتزويده بمقاعد انتظار للمواطنين، وسور حديدي لحماية الحديقة.

سوهاج محافظة سوهاج محافظ سوهاج نائب المحافظ السكرتير العام افتتاح ميدان جمال عبد الناصر

مواد متعلقة

إصابة عامل على يد نجله بطلق خرطوش سبب خلافات مالية بمركز المنشأة بسوهاج.. التفاصيل

مصرع مسن أسفل عجلات قطار (أسيوط -سوهاج)

اصابه سيده فى انقلاب اتوبيس بمركز المراغه بسوهاج

تحرير 294 محضر تموين متنوع خلال الأسبوع بجميع مراكز محافظة سوهاج

محافظ سوهاج يلتقى رئيس جهاز الاستثمار بالهيئة العامة لمناقشة الفرص الاستثمارية بالمحافظة

إصابة 4 أشخاص بسبب خلافات المصاهرة شمال محافظة سوهاج

لسبب صادم.. مصرع فتاة شنقا على يد شقيقها بمركز أخميم بسوهاج

للإستماع لمطالب المواطنين.. تفاصيل عقد محافظ سوهاج اللقاء الجماهيرى اليوم

الأكثر قراءة

عاجل.. إزالة إشغالات وتعديات على الأراضى الواقعة تحت ولاية جهاز القطاع الثالث للساحل الشمالى الغربي

السر في الخطيب.. الأهلي يجد الحل الأمثل لأزمات الفريق بالفترة الأخيرة

في حضور عبد الواحد السيد.. جلسة تجمع جروس بلاعبي الزمالك

بعد يومين..حمادة هلال يتصدر تريند يويتوب بـ "ياريت أهلينا ماربونا"

سهر الصايغ تحيي ذكرى وفاة والدها الخامسة

فيلم " Mufasa: The Lion King" يحتل المركز الأول في شباك التذاكر الأجنبية

أندية وادى دجلة تنظم أكبر حفل لتكريم الأبطال الرياضيين والمدربين تقديرًا لإنجازاتهم في موسم 2023/2024

ترتيب هدافي الدوري الاسباني قبل مباراة جيرونا وبلد الوليد