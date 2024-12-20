محافظ سوهاج يفتتح المرحلة الثانية من تطوير وتوسعة الكورنيش الغربي

افتتح اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، المرحلة الثانية من تطوير وتوسعة الكورنيش الغربي أمام المدينة الطبية بحي غرب سوهاج، عقب الانتهاء من جميع أعمال المرافق، والرصف والتخطيط المروري، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام المساعد، واللواء أ.ح نادر نبيل المستشار العسكري.

حضر الافتتاح النائب أحمد عواجة، والنائبة مي مازن أعضاء مجلس النواب، والنائب خالد أبو الوفا، والنائبة رشا اسحق أعضاء مجلس الشيوخ، والدكتور طلعت علي المستشار الهندسي للمحافظة، والمهندس حاتم عمر مدير مديرية الطرق بسوهاج، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج.

وتفقد المحافظ المشروع الذي شمل تطوير وتوسعة مسافة 900 متر بداية من الكوبري العلوي الجديد باتجاه نفق الشهيد اللواء نبيل فراج، ويهدف إلى تيسير الحركة المرورية، ومنع التكدس والازدحام بمنطقة الكورنيش الغربي والمدينة الطبية، وإنشاء محور مروري يربط بين كوبري سوهاج الجديد وكوبري أخميم.

وأكد المحافظ أن المشروع يأتي في إطار خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية وتحقيق رؤية متكاملة لرفع كفاءة المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن تطوير الطرق والبنية التحتية يعد أحد المحاور الرئيسية لخطة وضع سوهاج على الخريطة السياحية، مشيدًا بجهود الجهات التنفيذية المشاركة في تنفيذ المشروع وفقًا لأعلى معايير الجودة.