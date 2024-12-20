نظمت أندية وادى دجلة أكبر الأندية الخاصة في مصر- أكبر حفل تكريم سنوي خلال موسم 2023/2024 في مقر نادي وادى دجلة النخيل، حيث تم تكريم 932 من الرياضيين والأجهزة الفنية والطبية.

أندية وادى دجلة تنظم أكبر حفل لتكريم الأبطال الرياضيين والمدربين تقديرًا لإنجازاتهم في موسم 2023/2024

وتضمنت فعاليات الحفل الاحتفاء بإنجازات رياضيي النادي في مختلف الألعاب الرياضية، إلى جانب تكريم المدربين والإداريين الذين ساهموا في تحقيق هذه النجاحات.

وهو ما يعد بمثابة تقدير للتفوق الاستثنائي الذي حققه الأبطال على الصعيدين المحلي والدولي، كما شهد الحفل تسليط الضوء على جهود الرياضيين المتميزين في مختلف الرياضات.

وفي هذا السياق، عبّر طارق راشد، رئيس مجلس إدارة أندية وادى دجلة، عن سعادته بما حققه اللاعبون في مختلف الرياضات، قائلًا: "فخورون للغاية بما حققه أبطالنا في مختلف الألعاب الرياضية خلال موسم 2023/2024. حرصنا على تكريم جميع المدربين والإداريين الذين قدموا الدعم الكبير لتحقيق هذه الإنجازات. التزامنا بتطوير رياضيينا لا يتوقف، ونحن دائمًا نسعى لتوفير بيئة محفزة تشجع على التفوق وتلهم الأجيال القادمة".

وأضاف طارق راشد، أن احتفالية تكريم الأبطال الرياضيين والأجهزة الفنية والمعاونة تمثل رسالة شكر لهؤلاء الأبطال على ما بذلوه من جهد خلال موسم 2023/2024، وتحفيزهم على مواصلة العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات، كما تعد رسالة للناشئين في النادي للاقتداء بالأبطال في الجهد والمثابرة والسعي لتحقيق إنجازات تشرف الرياضة المصرية.

شهد الحفل تكريم 68 لاعبًا ولاعبة من لاعبي القدرات الخاصة الذين حققوا 68 ميدالية متنوعة محليًا خلال موسم 2023/2024، بالإضافة إلى تكريم الأجهزة الفنية ولاعبي الألعاب المختلفة مثل القوس والسهم وكرة السرعة والبولنج والجودو، والشطرنج، وحصد أبطال الشطرنج 5 ميداليات متنوعة محليًا ودوليًا. كما تم تكريم لاعبي السباحة، سباحة الزعانف، الباتيناج الفني والسرعة، الجمباز الإيقاعي والفني، الكاراتيه، الاسكواش، كرة الطائرة، كرة القدم، كرة السلة، التايكوندو، والتنس.

ويعتبر الحفل السنوي، فرصة لتقدير جهود الرياضيين الذين حققوا إنجازات ملحوظة في عام 2024، مع تعزيز مكانة أندية وادي دجلة كمجتمع للمواهب الرياضية (مجتمع الأبطال). عكس الحفل التزام النادي المستمر بتوفير بيئة رياضية تشجع على التفوق وتلهم الأجيال القادمة لتحقيق المزيد من النجاحات. كما تم تكريم جميع المدربين والإداريين الذين أسهموا في تحقيق هذه الإنجازات الكبيرة.