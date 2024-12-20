لحوم ودواجن بتخفيضات %30.. افتتاح سوق اليوم الواحد بمحافظ الأقصر

انطلقت مبادرة سوق اليوم الواحد من محافظة الأقصر صباح اليوم الجمعة بساحة سيدي أبو الحجاج، وتم افتتاح سوق اليوم الواحد والذي تم افتتاحه للمرة الأولى لخدمة أهالي المدينة وتلبية احتياجاتهم، حيث يشمل عرض وبيع السلع الغذائية وغير الغذائية بتخفيضات تصل إلى 30% عن مثيلتها في السوق الخارجي، وذلك تحت رعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

حيث قام الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر نيابة عن المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، والدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، واللواء محمد الباهي رئيس الشركة المصرية للصناعات الغذائية، بافتتاح " سوق اليوم الواحد" بمدينة الأقصر.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتعميم تجربة أسواق اليوم الواحد بكل المحافظات لتكثيف ضخ السلع الغذائية للمواطنين، حيث تعمل وزارة التموين بالتنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية والسادة المحافظين لضمان نجاح هذه الأسواق وتكرار التجربة في محافظات أخرى على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أن الأسواق توفر السلع الأساسية والخضروات والفواكه واللحوم الطازجة والمجمدة، بالإضافة إلى منتجات غذائية عالية الجودة، وقد شهدت هذه التجربة مشاركة فعالة من شركات القطاع العام، التي أعادت إحياء علامات تجارية عريقة من منتجات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتي حظيت بترحيب وسعادة كبيرة من المواطنين لجودتها العالية وأسعارها المناسبة.

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