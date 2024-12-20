إلغاء الصف السادس الابتدائي.. هل صدر قرار رسمي من وزارة التعليم؟

إلغاء الصف السادس الابتدائي كلمات ترددت في الأوساط التعليمية خلال الساعات الماضية بين الطلاب وأولياء الأمور، الأمر الذي أثار حالة من الجدل.

إلغاء الصف السادس الابتدائي

هل تم إلغاء الصف السادس الابتدائي؟.. سؤالا طرحه أولياء الأمور بعد انتشار أنباء بشأن إلغاء ذلك الصف الدراسي بداية من العام المقبل 2025 - 2026، لتخرج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وتحسم الأمر.

حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي

وعن حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي، فحسمت مصادر وزارة التربية والتعليم، الجدل الدائر حول وجود قرارات مرتقبة بإلغاء الصف السادس الابتدائي خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنه لا صحة مطلقا لما يثار ويتردد من معلومات على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء الصف السادس الابتدائي.

ولم يصدر أي بيان رسمي من وزارة التربية والتعليم يفيد بأنه سيتم إلغاء 6 ابتدائي العام المقبل 2025-2026، إلا أن شائعة إلغاء الصف السادس من المرحلة الابتدائية لم تكن وليدة اللحظة، بل تردد بأنه سيتم إلغاء الصف السادس الابتدائي اعتبارًا من العام الدراسي 2022 - 2023، وهو ما نفته الحكومة في بيانًا رسمي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ووقتها، قال مجلس الوزراء في بيانه حول شائعة صدور قرار بإلغاء الصف السادس الابتدائي اعتبارًا من العام الدراسي 2022/2023: "تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء الصف السادس الابتدائي اعتبارًا من العام الدراسي 2022/2023، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء".

وتابع مجلس الوزراء في بيانه: وزارة التعليم أكدت أنه لا صحة لإلغاء الصف السادس الابتدائي اعتبارًا من العام الدراسي 2022/2023، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار نظام سنوات الدراسة كما هو دون أي تغيير سواءً في مرحلة التعليم الأساسي أو المرحلة الثانوية.