السر في الخطيب.. الأهلي يجد الحل الأمثل لأزمات الفريق بالفترة الأخيرة

الفجر الرياضي
محمود الخطيب
محمود الخطيب

كشف معتمد جمال نجم الزمالك السابق عن أسباب الأزمات التي تحدث بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة بين اللاعبين وتعدد اصدار العقوبات لعدم الالتزام باللوائح.

الأهلي يجد الحل الأمثل لأزمات الفريق

وقال جمال ببرنامج اللعيب عبر قناة mbc masr: "مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي اساء اختيار بديل لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة حيث لم يستطيع خالد بيبو ومحمد رمضان تعويض رحيله وهو ماثر لذلك عندما يتم اختيار شخص لن يكون مثله ورمضان غير مناسب للأهلي".

ورد أمير عبد الحميد على ذلك: "مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ذكي جدا وللعلم ليس من سياسته تغيير مناصب إدارية وفنية بمنتصف الموسم وخاصة الحساسة مثل مدير فني ومدير الكرة لكن تم ذلك لانهم لم يقدروا على تحمل استمرار الوضع بهذا السوء وعدم السيطرة".

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واختتم: "مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب فكر في اختيار مساعد للمدير الرياضي محمد رمضان والقائم بأعمال مدير الكرة ليتم سحب الكابتن رمضان من المنطقة دي شوية ويجيب حد فكره يقدر يمشي مع اللاعيبه دي دلوقتي وعبد الحفيظ ظلم أي مدير كرة هيجي بعده وده سبب الشعور بالاختلاف كإدارة وجمهور وإعلام وهذا ما يؤكد أن محمد رمضان فكره وسنه وأسلوبه لا يتماشى مع اللاعبين".

الأهلي محمود الخطيب معتمد جمال اخبار الأهلي خالد بيبو محمد رمضان

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السر في الخطيب.. الأهلي يجد الحل الأمثل لأزمات الفريق بالفترة الأخيرة

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