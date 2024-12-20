تفاصيل جولات رئيس مدينة البياضية بالأقصر لمتابعة المشروعات الخدمية ورفع كفاءة منظومة النظافة

تفقد عبد الخالق حسين رئيس مركز ومدينة البياضية شمال الأقصر، بجولات بقرية الحبيل لمتابعة سير أعمال المجزر الآلى قبل انتهاء المواعيد المقررة لانتهاء الأعمال، وكذلك المرور ومتابعة استكمال أعمال الصرف الصحى بقرية الحبيل.

تأتي الجولات فى ضوء توجيهات المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، بمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية، والاهتمام برفع كفاءة منظومة النظافة بشوارع المدن والقرى للحفاظ على المظهر الجمالي اللائق بالمحافظة.

وفى صباح اليوم قام رئيس مركز ومدينة البياضية بعقد لقاء مع العاملين بقرية البغدادى بهدف بحث متطلبات العمل خلال الفترة القادمة، كما قام بالمرور بشوارع القرية والقيام بحملة نظافة ورفع الاشغالات والتراكمات بالشارع الرئيسي الفاصل بين قريتى الحبيل والبغدادى.

كما قام بتفقد المبنى الخدمى المؤجر لمعهد ترميم الآثار التابع لوزارة التعليم العالى ومتابعة انتهاء الأعمال بمدرسة الدويكات الجديدة بقرية البغدادى برفقة كلا من السادة رؤساء القرى.

يشار إلى أن محافظ الأقصر قد أصدر قرارا بتكليف عبد الخالق حسين مدني رئيسًا لمركز ومدينة البياضية منذ يومان.

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