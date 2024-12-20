السيطرة على حريق مخزن في الفيوم دون وقوع إصابات

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالفيوم من السيطرة على حريق  شب بمخزن خردة بقرية الأخصاص بدائرة قسم شرطة سنورس، مما أدي إلى التهام محتوياتة بالكامل، دون وقوع إصابات بشرية.

 

كان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقي إخطارا، من الرائد عمر شوقي، مأمور مركز شرطة سنورس، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمخزن خردة بقرية الاخصاص بدائرة القسم.


وعلي الفور إنتقلت قوات الأمن وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، 
وجري السيطرة على الحريق وإخماده. 

 

وبالفحص تبين أن الحريق شب بكمية من الخردة مشونة بقطعة أرض" خارج الكتلة السكنية" محاطة بسور من الطوب البلوك ملك "صدام.ر "، 50 سنة، تاجر خردة، ومقيم بقرية الأخصاص، مما تسبب فى إحتراقها.

 

وبسؤال مالك المخزن رجح أن سبب الحريق إلقاء أحد المارة عقب سيجارة بإهمال، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك ولم يقدر قيمة التلفيات. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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السيطرة علي حريق بمزرعة دواجن بالفيوم دون إصابات

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