صور.. زراعة 2000 شتلة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة بالأقصر

محافظات
بوابة الفجر

 أعلن الدكتور ياسر الصاوي مدير الإدارة العامة للحدائق والبساتين بمحافظة الأقصر، زراعة عدد 2000 شجرة وشتلة من إنتاج مشتل إدارة الحدائق والبساتين التابع للمحافظة، بمناطق حوض 18 وشارع التلفزيون بمدينة الأقصر.


وأوضح مدير الإدارة العامة للحدائق والبساتين بمحافظة الأقصر، أنه تم تجميل عدد 30 حوض زراعات منها 17 حوض زراعات بمنطقة حوض 18، وزراعة عدد13 حوض زراعات بشارع التليفزيون بإجمالي عدد 2000 شجرة وشتلة من إنتاج مشتل إدارة الحدائق والبساتين التابع للمحافظة.
ومن جانبه أكد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، على ضرورة الاهتمام بالمسطحات الخضراء بالميادين والمسارات السياحية وكافة شوارع الأقصر والحفاظ عليها ورعايتها بما يليق بمكانة الأقصر السياحية، مشددا على ضرورة المراجعة الدقيقة والمتابعة الدورية لخطة ري الأشجار والحرص على اظهار كافة مدن ومراكز المحافظة بالمظهر الجمالي اللائق بها والطابع الحضاري المميز للمحافظة السياحية.

في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بتكثيف جهود تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة وزيادة المساحات الخضراء وخلق بيئة أكثر نقاءًا للمواطنين بما يليق بمكانة الأقصر كوجهة سياحية عالمية.

 

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