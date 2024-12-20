شرطه مرافق الأقصر تنفذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات بوسط المدينة..صور

محافظات
بوابة الفجر

 نفذت إدارة شرطة المرافق بالأقصر حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة كافة التشوهات البصرية بنطاق الشوارع الرئيسية والجانبية بقيادة العقيد خالد الغول مدير الإدارة بالتنسيق مع اللواء الدكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر.


وأسفرت أعمال الحملة عن تحرير ٢٣ محضر أشغال طريق، ٧ محاضر بائع متجول، ٩ محاضر نظافة عامة، ٣٤ محضر مضبوطات متنوعة، ٥٢ محضر إزالات إدارية.

فى ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بالتنسيق مع اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، بتكثيف الحملات والمتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات
وتحقيق الانضباط العام، والقضاء على كافة المظاهر العشوائية. 

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