ضبط المتهمين بغسـل 29 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالأسلحة النارية

حوادث
بوابة الفجر

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة المنوفية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات - تأسيس الأنشطة التجارية).

وقد قدرت أعمال الغسل بـ (29 مليون جنيه تقريبًا).
 

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

أجهزة وزارة الداخلية جرائم غسل الأموال الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر

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