ضبط كميات كبيرة من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة وأسلحة نارية

استكمالًا لجهود وزارة الداخلية فى مواجهة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، استهدف قطاعى "الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة " بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية عدد من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بعدد من مديريات الأمن.

تمكنت من ضبط عناصر تلك البؤر ومصرع عنصر (شديد الخطورة الإجرامية بأسيوط) عقب مبادرته بإطلاق النيران تجاه القوات، وضُبط بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة بلغت (360 كجم "حشيش – شابو – هيرورين – أفيون" - عدد 20 ألف قرص مخدر) بالإضافة إلى (23 بندقية "آلية - خرطوش" - عدد كبير من الطلقات).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحولى (36 مليون جنيه).



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.