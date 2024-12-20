فصل التيار الكهربائي عن مدينة طاميه بالفيوم لأعمال الصيانة الدورية.. غدا

محافظات
أرشيفية
أرشيفية

أعلن مجلس مدينة طامية، وهندسة كهرباء طامية، بمحافظة الفيوم، عن فصل التيار الكهربائي عن مدينة طامية، غدًا السبت الموافق 21 ديسمبر 2024، اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الحادي عشر ظهرا، ولمدة ثلاث ساعات، وذلك لأعمال الصيانة الدورية.


وذكر مجلس المدينة وهندسة الكهرباء، في بيانهما، أن مدينة طامية بالكامل ستتأثر بفصل التيار الكهربائي، مؤكدان إتمام أعمال الصيانة المذكورة على أكمل وجه، وفقًا للأصول الفنية والهندسية المتبعة، وسرعة عودة التيار الكهربائي في الموعد المقرر تلبية لأحتياجات المواطنين بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية.


وأهاب مجلس مدينة طاميه وهندسة كهرباء طامية، بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي والمستشفيات والمخابز والمصالح الحكومية الواقعة بنطاق مدينة طامية بالكامل، بضرورة العمل لأتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الفصل المعلن عنه، وفصل جميع الأجهزة الكهربائية قبل المدة المحددة لفصل التيار الكهربائي بفترة كافية حفاظا عليها من التلف والتعطل. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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