محافظ الدقهلية يتفقد شوارع مدينة دكرنس ويحيل مسئولي النظافة للتحقيق لتدني حالتها

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محافظ الدقهلية خلال
محافظ الدقهلية خلال جولته بمدينة دكرنس

أحال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المسئولين عن النظافة بمدينة دكرنس للتحقيق لتدني حالة النظافة، ووجه خطاب شديد اللهجة لرئيس المدينة لسوء حالة النظافة، وكلفه بكثيف أعمال النظافة بشوارع المدينة ورفع الاشغالات،وزيادة عدد العمال بالموقف لرفع مستوى النظافة وخاصة الحمامات،وعمل صيانة دورية لها والاهتمام بالمظهر الجمالي داخل الموقف.

جاءت قرارات محافظ الدقهلية خلال تفقده اليوم عدد من الشوارع بمدينة دكرنس وموقف السيارات، يرافقه الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ واللواء محمد صلاح سكرتير عام المحافظة والدكتور ايهاب منصور معاون المحافظ وأكد على ضرورة الحفاظ على مستوى النظافة والمظهر الحضاري بشوارع المدينة والمتابعة اليومية لحالة النظافة بالشوارع والميادين وكذلك بالقرى.

كما وجه محافظ الدقهلية لرئيس المدينة بضبط الحالة المرورية وضبط التكاتك الغير مرخصة والمخالفة لاتجاهات السير داخل المدينة واتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه السيارات التي تسير عكس الإتجاه،كما كلف بمراجعة تراخيص جميع العقارات الجاري إنشائها والتأكد من تطبيق شروط الترخيص.

شملت جولة محافظ الدقهلية في دكرنس عدد من الشوارع للوقوف على مستوى الخدمات العامة والتأكد من توفير مستوى لائق من النظافة،والتقى بعدد من المواطنين واستمع إليهم وأكد على ضرورة الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة، مشيرا إلى أن الجميع شركاء في الحفاظ على مستوى النظافة والحفاظ على البيئة حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

محافظ الدقهلية خلال جولته بمدينة دكرنس

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