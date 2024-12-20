غانتس: نتنياهو ليس الشخص المناسب لقيادة الشعب اليهودي
اعتبر زعيم حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي المعارض بيني غانتس أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "ليس الشخص المناسب لقيادة الشعب اليهودي".
وكتب غانتس في منشور عبر منصة "إكس": "... نتنياهو هو رئيس الوزراء، لكن لا يليق به أن يقود مجتمعا متضامنا ورحيما مثل المجتمع الإسرائيلي".
وأضاف: "دولة إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي يستحقان قيادة مختلفة"، متوجها إلى نتنياهو قائلا: "أنت لست الشخص المناسب لقيادة الشعب اليهودي".
وشدد على أن "دولة إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي يستحقان قيادة مختلفة".